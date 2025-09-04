26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки, готуються документи щодо гарантій і визначаються інвестиції в безпеку від кожної країни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім. У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків. Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він зазначив, що у сьогоднішньому засіданні "Коаліції охочих" прийняли участь найбільша кількість країн за весь час.

"Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти", - додав він.