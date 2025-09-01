Фон дер Ляєн заявила, що Європа розробляє точні плани щодо відправки військ до України – ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Європі розробляють "досить точні плани" щодо розгортання багатонаціональних військ в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення війни. Заява прозвучала в інтерв'ю фон дер Ляєн Financial Times (FT), опублікованому в неділю.

За її словами цей контингент отримає підтримку з боку США.

"Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною запобіжних заходів", – сказала фон дер Ляєн FT, додавши, що "це було дуже чітко і неодноразово підтверджено".

Розгортання контингенту, згідно з повідомленням, передбачає потенційну участь десятків тисяч військових під європейським керівництвом, за підтримки США, включаючи системи контролю і командування, а також розвідку і засоби спостереження. FT додає, що ця домовленість була досягнута під час розмови між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами минулого місяця.

Також за інформацією FT, отриманою від "трьох дипломатів, ознайомлених з планами", очікується, що європейські лідери, включаючи канцлера ФРН Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, генсека НАТО Марка Рютте та президентку ЄК Урсулу фон дер Ляєн зберуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити дискусії на високому рівні щодо України.

Джерело: https://www.ft.com/content/8ade14ca-7aa1-4413-887b-59712037665c