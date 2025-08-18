Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

Фото: https://www.facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", – цитує N-TV очільника зовнішньополітичного відомства ФРН.

Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії. Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я. Лідери "коаліції охочих" будуть готові розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій, повідомили президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у спільній заяві за підсумками віртуальної зустрічі групи лідерів "коаліції охочих".

Радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.