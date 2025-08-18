Інтерфакс-Україна
Події
13:53 18.08.2025

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

1 хв читати
Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні
Фото: https://www.facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", – цитує N-TV очільника зовнішньополітичного відомства ФРН.

Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії. Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я. Лідери "коаліції охочих" будуть готові розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій, повідомили президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у спільній заяві за підсумками віртуальної зустрічі групи лідерів "коаліції охочих".

Радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

Теги: #контингент #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 14.08.2025
Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

14:50 11.08.2025
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

20:36 10.08.2025
Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

11:27 07.08.2025
В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

20:00 05.08.2025
"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

12:40 05.08.2025
Статистика свідчить проти позбавлення українців соцвиплат в Німеччині – посол України

Статистика свідчить проти позбавлення українців соцвиплат в Німеччині – посол України

11:37 01.08.2025
Німеччина передасть до України ще дві системи PATRIOT - Міноборони

Німеччина передасть до України ще дві системи PATRIOT - Міноборони

08:43 30.07.2025
У Німеччині сталася авіакатастрофа військового гелікоптера, двоє загиблих та один безвісти зниклий

У Німеччині сталася авіакатастрофа військового гелікоптера, двоє загиблих та один безвісти зниклий

13:45 04.06.2025
Скорочення військової присутності США в ЄС не торкнеться Польщі - глава польської спецслужби

Скорочення військової присутності США в ЄС не торкнеться Польщі - глава польської спецслужби

20:59 24.04.2025
Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

ОСТАННЄ

Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

Леоніда Музикуса призначено першим заступником голови Держгеонадр

Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

РФ навмисно атакує по об'єктах SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану – Сибіга

У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій 5-поверхівці у Харкові зросла до 23 – Синєгубов

Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА