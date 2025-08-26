Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

На тижні будуть контакти з Туреччиною, країнами Затоки й Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з російською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готово, щоб війну закінчити", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент зазначив важливість того, щоб партнери це підтвердили. За його словами, надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від США.

"Щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи. Все це має бути на столі", - наголосив він.