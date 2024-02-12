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17:28 12.02.2024

Київ і Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності

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Київ і Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності

Представники КП "Центр організації дорожнього руху" підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності з Гамбурзьким транспортним союзом, повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Цей меморандум є новим кроком у стратегічному партнерстві Києва та Гамбурга в межах Угоди заради солідарності та майбутнього, підписаної 2022 року мером Києва Віталієм Кличком і першим бургомістром Гамбурга Петером Ченчером, який засвідчує всеосяжну підтримку України з боку німецького народу та уряду", - зазначено в повідомленні.

Директор КП "Центр організації дорожнього руху" Олександр Міщенко наголосив, що німецькі партнери добре знають, що Київ - один із найважливіших логістичних центрів в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тож розуміють важливість подальшої спільної роботи та підтримки столиці.

"Центр організації дорожнього руху є спеціалізованим підприємством, що має великий досвід у розвитку організації та безпеки дорожнього руху. Вивчення фахівцями нашого підприємства європейського досвіду і конкретно Німеччини дасть змогу оптимізувати нашу роботу під час проєктування схем організації дорожнього руху, впровадження ефективного світлофорного регулювання та засобів заспокоєння руху", - сказав Міщенко.

Меморандум передбачає обмін практичним досвідом і напрацюваннями в плануванні та регулюванні дорожнього руху, включно з оперативним управлінням і технічним обслуговуванням світлофорних систем, у пріоритезації громадського транспорту під час світлофорного регулювання, інтегрованій координації будівельного майданчика й управління програмою, цифровізації управління маршрутами, розробці загальноміської стратегії пішохідного й велосипедного руху, покращенні роботи громадського транспорту для забезпечення надійного, безпечного доступу до транспорту, включно з цифровими застосунками, а також у плануванні сталої міської мобільності.

Теги: #кмда #київ #гамбург

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