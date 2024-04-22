Київ отримав від Гамбурга 3 пасажирські автобуси і 3 карети швидкої допомоги - Кличко

Київ отримав від міста-побратима Гамбурга (Німеччина) нову партію допомоги, зокрема три міських пасажирських автобуси і три карети швидкої допомоги Mercedes, найближчим часом прибудуть ще декілька міських автобусів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні на моє запрошення Київ відвідав Петер Ченчер - мер Гамбурга, міста, яке стало побратимом нашої столиці в квітні 2022 року. Ми дуже вдячні, що в цей драматичний для України час наші друзі та партнери підтримують нас та допомагають", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок.

Мер нагадав, що від початку російського повномасштабного вторгнення Гамбург прихистив 45 тис. українців, а також надав Києву велику кількість гуманітарної допомоги та медичних засобів.

"Сьогодні Київ отримав від Гамбурга нову партію допомоги - три міських пасажирських автобуси Mercedes - з низькою підлогою та сучасним салоном, системою кондиціонування. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути. А також ми отримали три сучасних карети швидкої допомоги Mercedes", - зазначив він.

Загалом від початку повномасштабної війни Гамбург передав Києву шість сучасних пасажирських автобусів і дев'ять швидких.

Раніше повідомлялося, що мер міста Гамбург (Німеччина) Петер Ченчер (Peter Tschentscher) прибув із візитом до Києва і має намір обговорити з мером української столиці Віталієм Кличком питання співпраці міст.