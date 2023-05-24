Події

18:12 24.05.2023

У Парижі закрили знамениту "Галерею Лафаєт" через протестувальників проти пенсійної реформи

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У Парижі закрили знамениту "Галерею Лафаєт" через протестувальників проти пенсійної реформи

Відомий паризький магазин "Галерея Лафаєт" призупинив роботу через акції протесту проти пенсійної реформи, повідомляють французькі ЗМІ.

Декілька сотень членів найбільшої в країні профспілки Загальна конфедерація праці зібралися біля торговельного центру з вимогою збільшення зарплат і скасування реформи.

Унаслідок цього прохід до магазину було заблоковано, керівництво ухвалило рішення закрити його в рамках запобіжних заходів.

"Галерея Лафаєт" у Парижі є однією з визначних пам'яток французької столиці. Вона розташована поблизу Гранд-Опера. Мережа універмагів була заснована у 1893 році.

Уряд Франції 16 березня 2023 року ухвалив рішення провести пенсійну реформу, що передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, в обхід голосування в Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібної кількості голосів. Отже, реформа була ухвалена. Після цього в країні розпочалися масові протести французів.

Теги: #париж #галерея

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