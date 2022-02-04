Турецькомовний аудіогід запрацював у "Софії Київській"

Перша леді України Олена Зеленська спільно з першою леді Туреччини Еміне Ердоган презентували турецькомовний аудіогід у Національному заповіднику "Софія Київська" в Києві, повідомляється на сайті президента України.

"За підсумками минулого року Туреччина стала однією з країн, яку найбільше відвідували українці. Ми хочемо, щоб Україна так само ставала ближчою для турецьких туристів. Щоб говорила до них знайомими словами. Бо шлях назустріч має бути двостороннім. Тож я дуже рада, що тепер, коли до нас приїжджатимуть гості з Туреччини, Софія Київська заговорить до них їхньою рідною мовою", – сказала Олена Зеленська під час презентації.

Як зазначено в повідомленні, аудіогід як пілотний проект створили Державне агентство розвитку туризму України й Турецьке агентство зі співробітництва та координації (TIKA). Планується, що найближчим часом у культурних центрах України з'являться ще 30 турецькомовних аудіогідів. Це відбудеться в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаного в серпні 2021 року. В ньому беруть участь троє ключових учасників - Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство з розвитку туризму, медіасервіс MEGOGO.

Як повідомлялося, у різних країнах світу за ініціативою Олени Зеленської, спрямованою на поширення української мови у світі, запущено вже понад 30 україномовних аудіогідів, найбільше – в музеях та на пам'ятках Туреччини.