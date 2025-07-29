Інтерфакс-Україна
Події
10:24 29.07.2025

У Києві готуються до фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage-2025

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У Києві готуються до фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage-2025

З 14 по 17 серпня на території Національного заповідника "Софія Київська" відбудеться фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage-2025. Цьогорічна тема - "Серце Європи б’ється в Україні" - покликана наголосити на глибокому зв’язку української культури з європейською спадщиною.

Фестиваль, започаткований у 2018 році, триватиме чотири дні та охопить понад сорок мистецьких подій. У програмі - музика, театр, кіно, візуальне мистецтво, екскурсії, дитячі активності та традиційні бесіди "Під ясенем", які стали знаковим елементом заходу. Цього року організатори також представлять нові виставкові проєкти, допрем’єрні кінопокази, музичні вистави та спеціальні акції, присвячені пам’яті митців, які загинули, захищаючи Україну.

Фестиваль збере українських і міжнародних учасників, серед яких - митці з Норвегії, Польщі, Ізраїлю, Грузії та Великої Британії. Очікуються виступи провідних музикантів, диригентів, композиторів і дослідників, що представляють різні жанри - від класики до джазу та електроніки.

Організатором заходу традиційно виступає культурний центр "Дом Майстер Клас", заснований у Києві у 2007 році. Центр активно популяризує українське мистецтво як в Україні, так і за її межами, реалізуючи численні концерти, виставки, театральні постановки та міжнародні культурні проєкти. Bouquet Kyiv Stage має статус міжнародного фестивалю та залишається одним із найяскравіших прикладів сучасної української культурної дипломатії.

 

Теги: #софія_київська #уткін #bouquet_kyiv_stage #дом_майстер_клас #буданська

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