Bouquet Kyiv Stage 2025: хто з іноземців приїде до Києва

Фото: культурний центр Дом Майстер Клас

З 14 по 17 серпня у Софії Київській відбудеться восьмий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage - подія, що вже стала знаковою на культурній мапі України. Цьогорічна тема - "Серце Європи б’ється в Україні" - є не лише символічною, а й глибоко філософською: вона підкреслює європейськість української культури та її роль у збереженні гуманістичних цінностей у часи війни, повідомила в інтерв'ю англомовній газеті Kyiv Post меценатка та співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська.

Організований культурним центром Дом Майстер Клас, фестиваль об’єднає понад сорок мистецьких подій, серед яких - музика, театр, кіно, візуальне мистецтво, екскурсії, дитячі програми та традиційні "Бесіди під Ясенем".

"Поки б’ється серце України - доти існує європейська цивілізація", - наголошує співзасновниця фестивалю Ірина Буданська.

За її словами, саме в Україні сьогодні відбувається щоденна екзистенційна битва за свободу, гідність і гуманізм.

Програма Bouquet Kyiv Stage 2025 вирізняється низкою прем’єр, новими мистецькими проєктами та міжнародною участю. Серед них - хорові, симфонічні та електроакустичні прем’єри, виставки, перформанси, допрем’єрні покази кіно, а також україно-британські колаборації.

Цьогоріч фестиваль вперше після початку повномасштабної війни запрошує іноземних учасників, серед яких - музиканти, художники, куратори, дослідники та режисери з Норвегії, Польщі, Великої Британії, Грузії та Франції. Їхня присутність - це не лише мистецький жест, а й акт солідарності з Україною. Софія Київська очікує виступи норвезького дуету Oystein Sevag & Lakki Patey з альбомом Visual 2, польського піаніста Mateusz Krzyzowski та польського диригента Vincent Kozlowski, грузинського композитора Ніколоза Рачвелі разом з оркестром «Київська Камерата» та виступ Філіпа Нормана (Велика Британія), і франко-британського актора, режисера і художника, автора фільму про українських митців-військових Едварда Екрута.

За словами Буданської, фестиваль - це не просто мистецька подія, а акт єднання. Символ "Букет", подарований художником Олександром Дубовиком, втілює європейські цінності: рівність, людяність, красу. У воєнний час Bouquet Kyiv Stage став простором спільної рефлексії, надії та сили - місцем, де мистецтво зцілює і надихає.

У серпні Софія Київська знову стане серцем європейської культури - живим, пульсуючим, незламним.