14:26 16.08.2025

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Восьмий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який днями проходить на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці України, проводиться, як і минулі, на безоплатній основі та є подарунком місту, відзначає співзасновник фестивалю, головний власник UARMS, засновник компанії "Квазар-Мікро" Євген Уткін.

"У нас за всі ці 30 років роботи на культурному полі немає і ніколи не було ніякої комерції. Ми ніколи не продаємо квитки (на фестиваль високого мистецтва потрапляєш за вхідним квитком до національного заповідника "Софія Київська" - ІФ-У). І наш фестиваль - це подарунок місту, в якому я живу вже 43 роки", - розповів Уткін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фестиваль проводиться на сімейні кошти. "90% того, що я заробляю, ми витрачаємо на культурні і благодійні проєкти. Я колись створив найбільшу європейську технологічну компанію, вивів її на біржу і згодом зайнявся інвестиційною діяльністю. Зараз у мене дві теми - військова і мистецтво", - розповів співзасновник фестивалю.

Уткін відзначив, що тема нинішнього фестивалю - "Серце Європи б'ється в Україні", і сьогодні перевірка єдності Євросоюзу відбувається на лінії фронту. "Коли ведуться дискусії, чи гідні ми бути в Євросоюзі, хочеться нагадати, що цей Євросоюз зароджувався тут, у Києві, в Софії Київській, ще за Ярослава Мудрого. Ми повинні повернутися в європейську сім'ю, як рівноцінні її співзасновники", - наголосив він.

Коментуючи зростання попиту на культуру під час війни, співзасновник фестивалю зазначив, що війна загострює відчуття. "Ми живемо в повній невизначеності, що буде завтра. Тому хтось іде в театри, музеї, виставки за якимось катарсисом, хтось іде для натхнення. Зараз я по-іншому бачу навколишній світ: навіть траву під ногами сприймаю не так, як я її бачив до війни. Ну і люди тягнуться до життя, і мистецтво для них - квінтесенція життя", - сказав Уткін.

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage розповів про символ фестивалю, який створив київський художник Олександр Дубовика. "Букет для нас - квінтесенція і найголовніший метафоричний символ… Сьогодні ми живемо в епоху пост-постмодернізму - коли реальне і віртуальне переплелися, коли метаверс крокує по планеті і мільярди людей живуть в цих мережах, в цьому вигаданому світі. Ми різні, як і квіти - троянда, ромашка, реп'ях. І сьогодні настав час збирати їх у букет", - сказав він.

"Букет - це символ збирання, дарування. Ти не думаєш про вигоду, коли даруєш букет, що теж асоціюється з нашою роботою. Ти не чекаєш повернення інвестицій", - додав Уткін.

