Серце Європи б'ється в Україні: 14-17 серпня відбудеться восьмий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

14-17 серпня 2025 року у Софії Київській відбудеться восьмий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

Фестиваль традиційно об’єднає музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії, дитячі програми та бесіди під Ясенем. Наскрізна тема фестивалю "Серце Європи б'ється в Україні" як ніколи співзвучна нашій сьогоднішній реальності - об’єднанні Європи навколо України у спільній боротьбі на стороні Світла проти темряви.

"Україна завжди була і буде частиною Європи! Для всього цивілізованого світу Європа була центром гуманізму, свободи і гідності. У битві епох, цивілізацій, минулого і майбутнього, європейські цінності знайшли свій останній бастіон. Сьогодні серце Європи б’ється тут, в Україні, в Києві, в Софії Київській. Україна - серце Європи".

Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю.

Протягом чотирьох фестивальних днів відбудуться понад 40 мистецьких подій.

Серед подій фестивалю:

- художня виставка "Україна - останній форпост Світла", у якій будуть представлені роботи 28 українських художників,

- українсько-британський виставковий проєкт "Flowers from the frontline", серед екпонатів - гербарій - подарунок фестивалю від Прем’єр Міністра Великобританії,

- фотовиставка Сергія Михальчука,

- дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика", у якому будуть представлені твори репресованих українських композиторів,

- хорова прем'єра програми Manifest композитора Романа Григоріва у виконанні камерного хору Київ під орудою диригента Миколи Гобдича,

- українська премʼєра програми Алли Загайкевич "Пісні Одісея" для дзвонів та електроніки,

- КіноБукет: прем’єрні покази українського кіно,

- кобзарська галявина - виступи кобзарів з усієї України,

- панельні дискусії: "Культурний геноцид", "Розвиток культурної дипломатії".

Серед іноземних учасників на цьогорічному фестивалі – зірковий норвежський дует піаніста Ейстейна Севога та гітариста Лаккі Патей, польський піаніст-віртуоз Матеуш Кшижовський, ізраїльський джазовий бенд Amit Friedman Quartet, грузинський диригент та композитор Ніколоз Рачвелі, польский диригент Вінсент Козловський, вчений і дослідник Лондонського Garden Museum Філіп Норман. А також зіркові українські та іноземні виконавці, імена яких поки залишаються інтригою.

Тема фестивалю "Серце Європи б'ється в Україні" пронизуватиме кожен день, кожну подію програми та вкотре утвердить українську культуру як невід'ємну частину європейського культурного надбання.

"Коли ми говоримо про європейську цивілізацію, то, в першу чергу, маємо на увазі демократичні і загальнолюдські цінності - серце, яке дає ій життя.

І сьогодні це серце б’ється в Україні, європейській країні, яка є форпостом в екзистанційній битві двох світів - цивілізації і варварства, демократії і диктарури, Світла і темряви.

Це серце зранене, воно стікає кров’ю, але воно живе, життєдайне, палке і справжнє.

Доки б’ється серце України, доти існує європейська цивілізація", - каже Ірина Буданська, співзасновниця фестивалю.

фото для ЗМІ

Контакти для ЗМІ: Наталя Красненкова 067 465 54 26, [email protected]

Партнери Bouquet Kyiv Stage 2025:

Національний заповідник "Софія Київська", Асоціація "Дивись Українське!", Благодійний фонд МХП Громаді, Компанія Deloitte, Abet Laminati, Komora Rental, Посольство держави Ізраїль в Україні, Посольство Норвегії в Україні, Польський інститут, компанія United Heritage, Благодійний фонд Art Shield, Агентство Paradox Public Relations, Garden Museum, Готель Radisson Blu, Державне підприємство Кримський Дім, Театр Ветеранів, Галерея Triptych Art, Благодійна організація Responsible Future, Національна філармонія України, Фундація Лятошинського та Liatoshynsky space.

Інформаційні партнери: Kyiv Daily, Український тиждень, Gazeta.ua

Bouquet Kyiv Stage 2025

14-17 серпня 2025

Національний заповідник "Софія Київська"

м. Київ, вул. Володимирська, 24

Організатор:

Дом Майстер Клас – український недержавний культурний центр, заснований у Києві у 2007 році, який вбачає свою місію у розвитку та популяризації української культури в Україні та за кордоном. За роки своєї діяльності Дом Майстер Клас створив і організував тисячі концертів, сотні виставок, кіно- та театральних вистав, лекцій, десятки фестивалів як в Україні, так і за кордоном.

Найграндіознішим проектом Дому Майстер Клас є фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, що був заснований у 2018 році.

Фестиваль є міжнародним, мультидисциплінарним, некомерційним та соціально-орієнтованим. Проходить щороку у знаковій локації – Софії Київській, та за кордоном.

www.dommk.org

www.bouquetstage.com

Bouquet Kyiv Stage 2018:

Bouquet Kyiv Stage 2022: