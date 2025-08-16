Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Фото: Bouquet Kyiv Stage

55 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання на симуляторах українського виробництва, повідомив головний власник компанії UaRms, засновник компанії "Квазар-Мікро", співзасновник фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage Євген Уткін.

"Всі шоломи TOR і TOR-D - це наше виробництво (UaRms). На війні це знають. За три роки великої війни ми безкоштовно навчили 55 тисяч воїнів. Вони пройшли бойову підготовку на наших симуляторах (Stinger, РПГ-7, -22). Це дозволяє при підготовці бійців не витрачати гроші на боєкомплекти", - розповів Уткін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що зараз займається лише військовою та мистецькою сферами. "З мистецтвом зрозуміло (зараз в Національного заповіднику "Софія Київська" в центрі Києва проходить восьмий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage – ІФ-У), а в бізнесі я займаюся військовою сферою.

На запитання про діяльність у військовій галузі він відповів, що "ми робимо дуже багато, але про це я не буду говорити", пояснивши, що завод "Квазар-Мікро" був знищений російськими ракетними ударами. "Минулого року до нас прилетіли 4 російські ракети. Вони повністю знищили підприємство - заводу "Квазар" більше немає. Але ми працюємо на нашу спільну перемогу", - сказав Уткін.