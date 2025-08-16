Інтерфакс-Україна
Події
14:44 16.08.2025

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

1 хв читати
Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах
Фото: Bouquet Kyiv Stage

55 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання на симуляторах українського виробництва, повідомив головний власник компанії UaRms, засновник компанії "Квазар-Мікро", співзасновник фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage Євген Уткін.

"Всі шоломи TOR і TOR-D - це наше виробництво (UaRms). На війні це знають. За три роки великої війни ми безкоштовно навчили 55 тисяч воїнів. Вони пройшли бойову підготовку на наших симуляторах (Stinger, РПГ-7, -22). Це дозволяє при підготовці бійців не витрачати гроші на боєкомплекти", - розповів Уткін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що зараз займається лише військовою та мистецькою сферами. "З мистецтвом зрозуміло (зараз в Національного заповіднику "Софія Київська" в центрі Києва проходить восьмий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage – ІФ-У), а в бізнесі я займаюся військовою сферою.

На запитання про діяльність у військовій галузі він відповів, що "ми робимо дуже багато, але про це я не буду говорити", пояснивши, що завод "Квазар-Мікро" був знищений російськими ракетними ударами. "Минулого року до нас прилетіли 4 російські ракети. Вони повністю знищили підприємство - заводу "Квазар" більше немає. Але ми працюємо на нашу спільну перемогу", - сказав Уткін.

Теги: #uarms #уткін #симулятори #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 16.08.2025
Євген Уткін: Наш фестиваль високого мистецтва - це подарунок Києву

Євген Уткін: Наш фестиваль високого мистецтва - це подарунок Києву

14:26 16.08.2025
Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

14:17 15.08.2025
Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

23:30 14.08.2025
Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

09:28 08.08.2025
Євросоюз збільшив випуск пива на 0,6% у 2024 році

Євросоюз збільшив випуск пива на 0,6% у 2024 році

19:18 07.08.2025
Bouquet Kyiv Stage 2025: хто з іноземців приїде до Києва

Bouquet Kyiv Stage 2025: хто з іноземців приїде до Києва

11:13 05.08.2025
У Києві відбудеться мультифестиваль українського мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2025

У Києві відбудеться мультифестиваль українського мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2025

14:08 31.07.2025
АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

12:29 31.07.2025
Уряд спростив виробництво боєприпасів

Уряд спростив виробництво боєприпасів

11:47 30.07.2025
Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

ОСТАННЄ

Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

Росіяни окупували два села на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА