Точицький продовжив контракт Куковальській на посаді гендиректора "Софії Київської"

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький переназначив Нелю Куковальську на посаду генерального директора Національного заповідника "Софія Київська".

"Весь колектив Національного заповідника "Софія Київська" вітає нашого гендиректора Нелю Михайлівну Куковальську із продовженням контракту. Наш колектив пережив у часі повномасштабної війни вісім місяців нескінченних перевірок, адміністративний тиск окремих посадовців Міністерства культури та стратегічних комунікацій, безпідставні звинувачення і тимчасове незаконне відсторонення від виконання обовʼязків Нелі Михайлівни", - йдеться у повідомленні заповідника в мережі Facebook.

Також опубліковано відповідний наказ міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького від 20 червня 2025 року.

Зокрема, згідно наказу Куковальську переназначено на посаду з 24 червня за контрактом до призначення на цю посаду переможця конкурсу, з урахуванням, що граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня призначення чи скасування воєнного стану.

"Цей наказ став для всього нашого колективу свідченням перемоги державницького та патріотичного підходу в розв'язанні важливої проблеми, до якої була прикута увага широких кіл громадськості, фахової та міжнародної спільноти, медіа і наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Куковальською, а також заявив, що останні пів року колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжать відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

В свою чергу, гендиректорка "Софії Київської" Куковальська заявляла, що заповідник є науково-дослідним закладом і асоціює себе як абсолютно світська установа. Крім того, Куковальська стверджує, що Мінкультури хоче змінити керівника, а вона хотіла б очолювати заповідник ще деякий час, щоб потім передати роботу людині, яку уже готує для цього не один рік.