Інтерфакс-Україна
Події
10:02 11.06.2025

Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

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Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький
Фото: https://www.facebook.com/SophiaKyiv

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький вважає, що пошкодження Софійського собору в Києві внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах.

"Цей випадок потребує широкого розголосу та втручання міжнародної спільноти задля припинення терористичних масованих атак на українські міста! Усі дії російської федерації, спрямовані на знищення чи пошкодження української культурної спадщини, будуть зафіксовані у відповідних офіційних документах та доведені до міжнародних судових інституцій", - цитує Точицького пресслужба міністерства.

Зазначається, що українська делегація обов’язково зверне особливу увагу міжнародної спільноти на цей злочин під час 47-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини в Парижі в липні.

Міністр також наголосив, що об’єкт культурної спадщини "Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди і Києво-Печерська лавра" має три міжнародні статуси: об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року), об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (з 2023 року) та об’єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом (з 2023 року), а також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

"За Конвенцією ЮНЕСКО, сторони зобов’язалися "не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи опосередковано шкоди культурній і природній спадщині… яка розміщена на території інших держав – сторін цієї Конвенції". росія є учасником цієї Конвенції і зобов’язана дотримуватися її положень. Гаазька конвенція та протоколи до неї передбачають міжнародний імунітет об’єктів культурної спадщини", - додали у відомстві.

Таким чином, зазначається, що збройний напад на Софійський собор порушує одразу дві міжнародні Конвенції — Конвенцію про охорону світової культурної та природної спадщини та згадану Гаазьку конвенцію.

Серед іншого, у Мінкультури розповіли, що на запит заповідника, провідні інженери хіміко-технологічного відділу інституту УкрНДІпроектреставрація вже надали свої рекомендації щодо відновлення карниза, і продовж двох днів меценати планують забезпечити всі необхідні матеріали для виконання відновлювальних робіт, які реставратори заповідника планують розпочати наступного тижня.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ Києва у ніч на 10 червня спричинено руйнування карнизу на головній апсиді Софійського собору в Києві.

Всеукраїнська ради церков і релігійних організацій після пошкодження Софійському собору в Києві в результаті російського обстрілу закликає світ зупинити варварство Росії.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила, що удар по Софійському собору у Києві, що є пам'яткою XI століття та об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури.

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з пошкодженням фасаду Софійського собору через російську атаку на Київ минулої ночі закликало ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на терор РФ, що загрожує не лише українському народу, але й найціннішій спадщині світового культурного значення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загроза руйнації Софії Київської - абсолютно неприпустима річ, але не для Росії, адже катастрофи є сенсом існування росіян, на це потрібно реагувати.

Теги: #пошкодження #софія_київська #суди

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