СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Підозрювана в нападі на відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка - 45-річна уродженка Одеської області, завербована російськими спецслужбами.

"Затримана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті", - повідомляє СБУ в п'ятницю в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту".

Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

"Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього", - зазначається в повідомленні.

Українська спецслужба інформує, що вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України", - вказано в повідомленні.

У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Досудове розслідування СБУ триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства Стерненка за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).