Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", - призовник з Ізмаїлу Одеської області

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на держпідприємстві "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" ("Південмаші"), - призовник термінової служби з Ізмаїлу Одеської області, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"До обов'язків Артема Рябчука, який розстріляв своїх товаришів зі служби, входила охорона території заводу "Південмаш", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер уранці.

Геращенко наголосив, що Рябчук виріс без батька.

"Насамперед перед слідством стоятиме запитання - що послужило мотивом для того, щоб скоїти такий жахливий злочин? Передусім вивчатимуть питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію, з висновків якої йому було надано право доступу до бойової зброї", - наголосив заступник глави МВС.

Геращенко зазначив, що злочинець за масове вбивство нестиме найжорстокіше покарання.

"Наразі найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артема Рябчука, доки він не встиг вчинити нових злочинів. Саме на це наразі зорієнтовані правоохоронні органи", - підсумував заступник глави МВС.