Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою до 9 вересня голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, який у стані сп'яніння на смерть збив військовослужбовця на блокпосту в Києві.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 9 вересня 2023 року", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури у п'ятницю.

Раніше Печерський районний суд обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою до 26 серпня, і апеляційний суд залишив його в силі.

ДБР завершило розслідування стосовно Тандира 3 серпня, матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення стороні захисту.

Висновки судових експертиз підтвердили вміст алкоголю в наданих зразках. Той факт, що суддя був у стані сп'яніння в момент ДТП, підтверджено висновками інших експертиз.

"За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення ПДР, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення", - інформували в бюро.

Як повідомлялося, у травні 2023 року на блокпосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Тандира, унаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю затримали. За даними слідства, під час ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України), здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві. Процесуальне керівництво - Київська міська прокуратура.