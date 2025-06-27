Ексзаступнику голови Вищого госпсуду повідомлено про ще одну підозру – у незаконному збагаченні на 97 млн грн

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомлено про підозру у незаконному збагаченні колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України.

Як повідомляється, підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень повідомлено Офісом генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року працівники ДБР затримали ексзаступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова та повідомили про підозру в участі у злочинній організації, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України у редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

"Тоді було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, до якої входили судді, адвокати, арбітражні керуючі, працівники судів та інші особи, які побудували "бізнес" на судових рішеннях", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Згідно з інформацією ДБР, вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

"Організатор "бізнесу" – колишній голова Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ і передавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання" замовників", - зазначається в повідомленні.

ДБР передало до НАЗК зібрані матеріали для проведення моніторингу способу життя колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. За результатами моніторингу НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.

Перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах "Новопечерські Липки" та "Tetris Hall", 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках.

Встановлено, що фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, — під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.

Таким чином, колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України — набуття активів, вартість яких у понад 6,5 тис. разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває.

У межах міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не лише на території України, а й за кордоном — зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також дії фігуранта та його довірених осіб перевіряються на наявність ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

ДБР нагадує, що вказана особа наразі перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України (редакція Закону № 2341-III від 05.04.2001).

У межах цього ж кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру діючому судді Господарського суду м. Києва та колишньому вищому керівництву держави.

За даними слідства, ще у 2011 році держава-агресор залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра та суддю Господарського суду м. Києва, а також керівників різних рівнів судової системи, зокрема колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України, який на той момент очолював Київський апеляційний господарський суд.

Метою було створення штучних підстав для прямого фінансування Міністерства оборони РФ за рахунок Державного бюджету України. Високопосадовці залучили керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва до стягнення $405,5 млн на користь РФ за неправомірним судовим рішенням.

За розробленою схемою, у серпні 2012 року Міністерство оборони РФ подало до Господарського суду Києва позов до Кабінету міністрів України про стягнення понад 3 млрд грн для погашення заборгованості одного з українських суб’єктів господарювання за постачання природного газу ще у 1996–1997 роках.

Попри сплив строку позовної давності, відсутність гарантій держави за боргами підприємства та навіть відсутність підтвердження факту існування заборгованості станом на 2012 рік, суд задовольнив позов і постановив стягнути на користь рф понад 3,1 млрд грн з будь-якого рахунку Державного бюджету України.

У результаті виконання цього рішення частина коштів була стягнута з України на користь РФ. Після початку збройної агресії Росії проти України та зміни влади, іншим суддею у 2014 році зазначене рішення було скасовано, однак повернути незаконно стягнуті кошти не вдалося — за даними слідства, вони були спрямовані на фінансування російської агресії проти України.