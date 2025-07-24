Інтерфакс-Україна
Події
20:35 24.07.2025

Суддя ВАКС повідомив про негласний збір інформації про нього та його близьких

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Суддя ВАКС повідомив про негласний збір інформації про нього та його близьких

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора України із повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

"У повідомлені зазначено, що втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску. Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес", - повідомляється в телеграм-каналі ВАКС в четвер.

Ім'я судді при цьому не вказується. Також не повідомляється, про які провадження йдеться та який суспільний інтерес вони викликали.

"Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях", - відзначають в ВАКС.

 

Теги: #вакс #суддя #стеження

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