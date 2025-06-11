Колишню суддю ОАСК засуджено до 5,5 років тюрми за хабарництво

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною в отриманні неправомірної вигоди та засудив до 5 років і 6 місяців позбавлення волі колишню суддю Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

"11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в середу.

За інформацією САП, вироком суду колишню суддю визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів від дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У повідомленні не вказано ім'я колишньої судді. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, йдеться про Олену Власенкову.