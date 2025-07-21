Інтерфакс-Україна
Події
13:23 21.07.2025

Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"

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Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"
Фото: Офіс генпрокурора

Генерального директора державного підприємства "Ліси України" викрито на незаконному збагаченні, його затримано, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Викрито одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства "Ліси України". Він державний службовець категорії "А". І за цим статусом — особлива відповідальність. Сьогодні йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)", - написав генпрокурор в телеграм-каналі в понеділок.

За словами Кравченка, у 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, фігурант набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично вона використовувалася фігурантом.

"За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 млн грн. Підозрюваного затримано", - зазначив генпрокурор.

Досудове розслідування здійснює ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Кравченко уточнив, що це лише окремий епізод з десятків кримінальних проваджень, що стосуються ДП "Ліси України".

Теги: #ліси_україни #незаконне_збагачення #гендиректор

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