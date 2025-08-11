В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

Немає фактів та підстав стверджувати, що невиконання Україною умови в рамках плану Ukraine Facility – непризначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) – було навмисним, конкурс мав низку організаційних помилок і прорахунків, зазначає керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

"У нас немає фактів чи підстав стверджувати, що це була якась навмисна диверсія, - це низка організаційних помилок і прорахунків", - сказав Крикливенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи словам міністра економіки Олексія Соболева про те, що через складність процедури, затвердженої Судом, набрано тільки 2 з 25 суддів, хоча було 200 учасників, керівник апарату Суду пояснив, що ВАКС, як і будь-який інший суд в Україні, не був дотичним до проведення конкурсу.

"ВАКС попросив заповнити вакансії і чекав, коли ці вакансії будуть заповнені. Жодним чином Суд не брав участі ні в затвердженні правил порядку і процедур конкурсного відбору, ні, тим більше, в його проведенні", - наголосив Крикливенко.

Керівник апарату Суду додав, що для оновленої Вищої кваліфікаційної комісії судді (ВККС) конкурс по добору суддів ВАКС був першим. "Перший млинець вийшов глевким", - сказав Крикливенко.

"Тобто, була низка чинників, які збіглися в часі і призвели до такого результату. Це дуже складний багатоетапний процес. І вийшло так без злого умислу. Принаймні ми так думаємо, бо немає підстав думати якось інакше", - зазначив він.

Керівник апарату ВАКС розказав, що на основна частина кандидатів не "дійшли" від ВККС до ВРП: залишилося лише двоє кандидатів з 261, які подали документи на старті конкурсу. "Об'єктивно: це не ВРП і не Офіс Президента їх "зрізали", це кандидати "просіялися" на кількох етапах у ВККС", - наголосив він.

За словами Крикливенка, на майбутній конкурс, зокрема, внесені наступні корективи: знижений прохідний бал за когнітивними тестами, змінена процедура практичного завдання.

"Наразі багато хто сходиться в думці, що методологія була нерелевантною тим умовам і цілям, які ставилися в рамках цього конкурсного відбору", - додав керівник апарату Суду.

"Це вкрай серйозна проблема, бо дуже серйозний фінансовий ресурс Україна недоотримала. Це величезна сума макродопомоги до державного бюджету, але, повірте, всі судді, ВАКС в цілому як інституція були першими, хто був зацікавлений в якнайшвидшому призначенні цих суддів", - резюмував Крикливенко.