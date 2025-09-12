Інтерфакс-Україна
Події
13:04 12.09.2025

Військовий Нацгвардії госпіталізований після побиття п'яними парубками в центрі Івано-Франківська

Двоє нетверезих парубків 17 і 22 років завдали тілесних ушкоджень військовому Національної гвардії України, який намагався вгамувати агресивних молодиків, наразі порушників затримано, відкрито кримінальне провадження, повідомила поліція Івано-Франківської області.

"Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів," - йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці в п'ятницю.

В результаті нацгвардійці все ж затримали нападників - ними виявилися жителі міста Яремче, обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння. Відкрито справу за статтею "хуліганство". Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру.

25-річного військового доставили до лікарні.

Теги: #побиття #нацгвардієць #івано_франківська

