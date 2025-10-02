Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Водія, що днями у Києві побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування, затримано у Білій Церкві, йому повідомлено про нову підозру – залишення постраждалого у небезпеці, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Водія, який у Києві на Подолі нещодавно побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, сьогодні затримано у Білій Церкві в порядку статті 208 КПК України", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що після того як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту.

Його дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме – залишення особи в небезпеці. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше йому інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила цей запобіжний захід в апеляційному порядку.