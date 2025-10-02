Інтерфакс-Україна
Події
20:30 02.10.2025

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

1 хв читати

Водія, що днями у Києві побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування, затримано у Білій Церкві, йому повідомлено про нову підозру – залишення постраждалого у небезпеці, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Водія, який у Києві на Подолі нещодавно побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, сьогодні затримано у Білій Церкві в порядку статті 208 КПК України", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що після того як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту.

Його дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме – залишення особи в небезпеці. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше йому інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

 

Теги: #велосипедист #київ #побиття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 02.10.2025
Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

17:50 02.10.2025
"ДТЕК" у вересні повернув електропостачання понад 424 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві після обстрілів

"ДТЕК" у вересні повернув електропостачання понад 424 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві після обстрілів

15:57 02.10.2025
Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

13:55 02.10.2025
ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

11:40 01.10.2025
Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

09:46 01.10.2025
Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

16:32 30.09.2025
Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві є пропагандою російської імперської політики - УІНП

12:06 30.09.2025
Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

16:11 29.09.2025
Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА