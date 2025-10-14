Інтерфакс-Україна
Події
09:47 14.10.2025

Поліція Києва з'ясовує обставини інциденту з побиттям військового у візку, є версія про інсценовану провокацію

1 хв читати
Поліція Києва з'ясовує обставини інциденту з побиттям військового у візку, є версія про інсценовану провокацію
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

За попередніми даними, інцидент з побиття військового в інвалідному кріслі, відео якого було поширено у понеділок, 14 жовтня, у київських пабліках, ймовірно, є інсценованим з метою провокації. Таку початкову версію висунули поліцейські, що прибули на місце події та опитали свідків, повідомила пресслужба поліції.

"Вчора в столичних телеграм-каналах було поширено відео, на якому троє невідомих декілька раз вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю. За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні поліції Києва у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що поліцейські, прибувши за вказаною адресою на вул. Паньківській, опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. "Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації. Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - наголосили у поліції.

Теги: #київ #побиття #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 13.10.2025
До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

10:19 13.10.2025
Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

16:50 12.10.2025
Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

13:38 12.10.2025
Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

12:30 12.10.2025
Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

19:19 11.10.2025
У Києві проходить 15-й марафон Незламності

У Києві проходить 15-й марафон Незламності

08:58 11.10.2025
У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

22:22 10.10.2025
Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

22:07 10.10.2025
Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

ОСТАННЄ

Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

Федоров закликає українців допомагати блокувати номери спам-дзвінків

Кількість вчителів до 30 років зменшилась більше ніж вдвічі за останню декаду - голова комітету Ради

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

Щороку понад 7 тис. дітей в Україні потребують влаштування поза біологічними сім’ями - Мінсоцполітики

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

У Харківській області 62 людини постраждали внаслідок обстрілів протягом доби

Канцлер Німеччини закликав Трампа вплинути на Путіна для припинення війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА