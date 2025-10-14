Поліція Києва з'ясовує обставини інциденту з побиттям військового у візку, є версія про інсценовану провокацію

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

За попередніми даними, інцидент з побиття військового в інвалідному кріслі, відео якого було поширено у понеділок, 14 жовтня, у київських пабліках, ймовірно, є інсценованим з метою провокації. Таку початкову версію висунули поліцейські, що прибули на місце події та опитали свідків, повідомила пресслужба поліції.

"Вчора в столичних телеграм-каналах було поширено відео, на якому троє невідомих декілька раз вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю. За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні поліції Києва у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що поліцейські, прибувши за вказаною адресою на вул. Паньківській, опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. "Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації. Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - наголосили у поліції.