Особу розстріляного полоненого українського військовослужбовця поки що не встановлено - Єрмак

Особу українського військовослужбовця, розстріляного росіянами, поки що не встановлено, сказав журналістам у четвер у Києві глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Особу його поки що не встановлено. Коли це буде зроблено, про це повідомить СБУ або Офіс генпрокурора", - сказав він.

6 березня в соцмережах з'явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, який сказав в очі вбивцям "Слава Україні!".

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ припустили, що на відео - загиблий військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Пізніше регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ повідомило, що українським військовослужбовцем, якого розстріляли російські окупанти, є боєць 163 батальйону 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.