Окупанти розстріляли беззбройного полоненого на Донеччині

Окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі, розпочато розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі у середу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України) - вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.