Події

09:39 13.03.2025

Росіяни вчергове стратили українських військовополонених – омбудсмен

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Росіяни вчергове стратили українських військовополонених – омбудсмен

Російські окупанти продовжують вбивати українських військовополонених. В соцмережах поширилося чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ", - написав Лубінець в телеграм-каналі.

Реагуючи на нову інформацію, омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", - зауважив він.

Теги: #омбудсмен #страта #військовополонені

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