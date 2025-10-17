Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

Робота мобільних приймалень Офісу омбудсмена розпочалася на прифронтових територіях, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Найчастіше до нашого Офісу звертаються ВПО, пенсіонери, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини. Щоб реагувати на ці запити швидше і безпосередньо на місцях, ми запровадили пілотний проєкт мобільних громадських приймалень, які вже працюють на транзитних пунктах евакуації та в гуманітарних хабах Павлограда і Лозової — там, де перебувають жителі Донеччини, евакуйовані із прифронтових територій", - написав Лубінець в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, працівники регіонального представництва Офісу омбудсмена на чолі із його представником у Донецькій та Луганській областях Дмитром Михальовим проводять прийом громадян, консультують, допомагають оформити звернення до Офісу омбудсмена, фіксують порушення прав і координують подальше реагування органів влади.

"Дякую Уряду Японії та ПРООН в Україні за підтримку ініціативи та передачу спеціально обладнаних автомобілів для роботи мобільних приймалень. Це практичне рішення, яке підсилює можливості держави діяти ефективно там, де допомога потрібна найбільше. Впевнений, що мобільні приймальні — це не лише спосіб оперативно реагувати на звернення громадян, а й дієвий інструмент для глибшого розуміння реальної ситуації з дотриманням прав людини на місцях", - додав Лубінець.