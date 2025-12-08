Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Фото: https://t.me/synegubov

Ситуація в громадах поблизу Печенізького водосховища стабільна, підстав для евакуації населення немає, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов за підсумками засідання Координаційного штабу з цього питання.

"Станом на зараз ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає. Профільні служби продовжують регулярний моніторинг рівня води в Печенізькому водосховищі", - написав Синєгубов у Телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомлялося, вранці 7 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Печенізькій греблі. За інформацією Печенізького селищного голови Олександра Гусарова рух по дорожньому полотну греблі було припинено. Ввечері того ж дня пресслужба 16 армійського корпусу Збройних сил України заявила, що імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт.