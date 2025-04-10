Інтерфакс-Україна

Події

16:32 10.04.2025

МЗС України про відео страти українських полонених: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

1 хв читати

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував опубліковане агенцією Associated Press відео страти російськими солдатами чотирьох українських військовополонених, підкресливши, що такі страти стали системними.

"Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також показують, що російська армія – це збіговисько дегенератів. Їм не вистачає елементарної дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить воєнній логіці", - написав Тихий в соцмережі Х.

Він підкреслив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Це воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, у тому числі Міжнародним кримінальним судом. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також вдячні AP за чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої звірства. Ми не повинні дозволити їм уникнути відповідальності", - наголосив Тихий.

Теги: #військовополонені #страта #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 10.04.2025
Міноборони роз'яснило, як відбувається безоплатне правове забезпечення військовополонених та звільнених із полону

Міноборони роз'яснило, як відбувається безоплатне правове забезпечення військовополонених та звільнених із полону

21:10 09.04.2025
МЗС вітає ухвалення резолюції ПАРЄ "Російська агресивна війна проти України: необхідність притягнення до відповідальності та уникнення безкарності"

МЗС вітає ухвалення резолюції ПАРЄ "Російська агресивна війна проти України: необхідність притягнення до відповідальності та уникнення безкарності"

21:09 09.04.2025
МЗС України про поновлення Нетребко у Королівському оперному театрі у Лондоні: закликаємо припинити надавати прихильникам Путіна платформу для пропаганди

МЗС України про поновлення Нетребко у Королівському оперному театрі у Лондоні: закликаємо припинити надавати прихильникам Путіна платформу для пропаганди

16:33 08.04.2025
МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

23:09 04.04.2025
Міністри закордонних справ Чехії та Литви засудили ракетний удар по Кривому Рогу

Міністри закордонних справ Чехії та Литви засудили ракетний удар по Кривому Рогу

22:12 04.04.2025
Україну обрали до чотирьох органів ООН – Сибіга

Україну обрали до чотирьох органів ООН – Сибіга

22:07 03.04.2025
Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

20:42 03.04.2025
Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

21:05 01.04.2025
Київ вітає формування нового перехідного уряду в Сирії

Київ вітає формування нового перехідного уряду в Сирії

12:48 01.04.2025
Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року

ОСТАННЄ

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, відомо про одного загиблого

Міністр оборони Великої Британії відкрив зустріч "Коаліції охочих": Ми маємо чіткі цілі

Росія системно вербує громадян Китаю на території та в юрисдикції країни - Зеленський

На торецькому та покровському напрямках зросла активність ворога

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

Єврокомісар Кос впевнена у відкритті всіх переговорних кластерів з Україною у 2025р. попри спротив Угорщини

Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Важливо враховувати позицію України щодо кількості військ на її території від "Коаліції охочих" – міністр оборони Фінляндії

Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА