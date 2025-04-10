МЗС України про відео страти українських полонених: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував опубліковане агенцією Associated Press відео страти російськими солдатами чотирьох українських військовополонених, підкресливши, що такі страти стали системними.

"Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також показують, що російська армія – це збіговисько дегенератів. Їм не вистачає елементарної дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить воєнній логіці", - написав Тихий в соцмережі Х.

Він підкреслив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Це воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, у тому числі Міжнародним кримінальним судом. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також вдячні AP за чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої звірства. Ми не повинні дозволити їм уникнути відповідальності", - наголосив Тихий.