Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та в Міжнародний комітет Червоного Хреста стосовно розстрілу російськими військами беззбройного військовополоненого на Донеччині.

"Це явне порушення Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права - воєнний злочин, який не повинен залишитися безкарним! Я звернувся до ООН та МКЧХ із закликом вжити негайних міжнародних заходів. Ці злочини мають бути задокументовані, а винні - притягнуті до відповідальності. Тиск на Росію має бути посилений, щоб зупинити страти українських військовополонених", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

"Я також звертаюся до громадян: якщо ви стали свідками або володієте інформацією про такі порушення - повідомляйте про це на гарячу лінію Уповноваженого за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів. Ваші свідчення є важливими для документування воєнних злочинів та забезпечення правосуддя", - додав Лубінець.

Як повідомлялося, 11 квітня окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі (Донецька обл.).