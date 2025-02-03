Інтерфакс-Україна
Події
14:57 03.02.2025

В ООН повідомили про зростання кількості страт українських військовополонених: з кінця серпня 79 випадків

2 хв читати
В ООН повідомили про зростання кількості страт українських військовополонених: з кінця серпня 79 випадків

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила про різке збільшення повідомлених страт українських військовослужбовців, захоплених російськими збройними силами.

Як повідомили у ООН, з кінця серпня 2024 року Місія зафіксувала 79 випадків таких страт у 24 окремих інцидентах. Також Місія задокументувала страту пораненого та нездатного вести бойові дії російського військовослужбовця українськими збройними силами у 2024 році.

Зазначається, що багато українських військовополонених були розстріляні на місці після здачі в полон або під час перебування під контролем російських збройних сил. Свідчення свідків також описували вбивства беззбройних і поранених українських військовослужбовців.

Місія отримала і проаналізувала матеріали стосовно 24 інцидентів: відео- та фотоматеріали із зображенням страт або тіл загиблих, опубліковані як українськими, так і російськими джерелами. Також були проведені детальні інтерв'ю зі свідками страт. Географічний та хронологічний аналіз свідчить про те, що страти відбувалися в районах наступальних операцій російських збройних сил. Вказані зібрані дані оцінено як достовірні.

"Ці інциденти не виникли на порожньому місці. Офіційні особи в РФ відкрито закликали до жорстокого поводження та навіть страт полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із законами, які дають широкі підстави для звільнення від відповідальності, такі заяви можуть заохочувати протиправну поведінку або підбурювати до неї", — зазначила голова Місії Даніель Белль.

У 2024 році Місія зафіксувала щонайменше три подібні заклики з боку російських високопосадовців, а також численні публікації у соціальних мережах від військових угруповань, пов’язаних із російськими збройними силами, які, очевидно, віддавали накази про страти або схвалювали такі дії.

Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє віддавати накази про те, щоб нікого не залишити в живих, погрожувати таким способом противнику чи вести бойові дії на цій основі. Заяви «не давати пощади» є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

"Усі повідомлення щодо страт українських військовополонених та публічні заклики або схвалення таких дій мають бути ретельно розслідувані", — підкреслила Белль.

Вона додала, що "військові командири та політичні керівники повинні віддавати чіткі та однозначні накази забезпечувати захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями та особами, які припинили участь у бойових діях (hors de combat)".

Теги: #оон #страта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 08.05.2025
Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

11:11 01.05.2025
УВКБ ООН передасть велику партію гуманітарної допомоги Міністерству соціальної політики для підтримки постраждалих від війни людей в Україні

УВКБ ООН передасть велику партію гуманітарної допомоги Міністерству соціальної політики для підтримки постраждалих від війни людей в Україні

02:18 30.04.2025
Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

11:17 29.04.2025
УВКБ ООН запускає безкоштовні онлайн-курси, щоб допомогти українцям відремонтувати зруйновані війною будинки та зробити їх теплими та придатними для проживання

УВКБ ООН запускає безкоштовні онлайн-курси, щоб допомогти українцям відремонтувати зруйновані війною будинки та зробити їх теплими та придатними для проживання

14:46 23.04.2025
УВКБ ООН та Міністерство соціальної політики відкрили відремонтований корпус санаторію із соціальними послугами для підтримки вимушено переміщених та постраждалих від війни людей

УВКБ ООН та Міністерство соціальної політики відкрили відремонтований корпус санаторію із соціальними послугами для підтримки вимушено переміщених та постраждалих від війни людей

19:28 18.04.2025
Беца провела онлайн-нараду з представниками ООН в Україні щодо подолання наслідків російських обстрілів

Беца провела онлайн-нараду з представниками ООН в Україні щодо подолання наслідків російських обстрілів

17:02 16.04.2025
Окупанти розстріляли беззбройного полоненого на Донеччині

Окупанти розстріляли беззбройного полоненого на Донеччині

16:32 10.04.2025
Російська армія – це збіговисько дегенератів – МЗС про відео страти українських військовополонених

Російська армія – це збіговисько дегенератів – МЗС про відео страти українських військовополонених

09:39 13.03.2025
Росіяни вчергове стратили українських військовополонених – омбудсмен

Росіяни вчергове стратили українських військовополонених – омбудсмен

19:04 21.10.2024
Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку зі стратою українських військовополонених біля Селидового

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку зі стратою українських військовополонених біля Селидового

ВАЖЛИВЕ

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

ОСТАННЄ

Барро заявив про готовність Європи до переговорів, але спочатку - припинення вогню

Пасажиропотік за тиждень знизився на 7,9%

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Мерц: Припинення вогню зробить реальні переговори можливими

Очільник МЗС Литви: Безумовне припинення вогню Росією з понеділка або нові жорсткіші санкції

Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА