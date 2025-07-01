21:45 01.07.2025
РФ ймовірно стратила українського полоненого — Омбудсман
ймовірну страту українського військовополоненого.
За його словами, у соцмережах поширюється відео, на якому видно, як українського полоненого прив’язали до мотоцикла та волочили дорогою.
"Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність", — повідомив Лубінець у своєму телеграм -каналі.
Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/9252