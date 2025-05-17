Австралія вимагає гуманного ставлення до засудженого "фіктивним судом" військовополоненого Дженкінса

Уряд Австралії обурений фіктивним судовим процесом та 13-річним вироком, винесеним захопленому в полон російськими військами австралійцю Оскару Дженкінсу (Oskar Jenkins), заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Австралії Пенні Вонг (Penny Wong).

Дженкінса було "засуджено" до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму контрольованим Росією судом в окупованій Луганській області України.

"Як повноцінний військовослужбовець регулярних Збройних сил України, пан Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії чітко дав Росії зрозуміти, що пану Дженкінсу має бути надано захист, який йому надається як військовополоненому. Росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження", - йдеться у заяві Вонг.

"Ми продовжуємо серйозно турбуватися про стан пана Дженкінса. Ми співпрацюємо з Україною та іншими партнерами, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб відстоювати його благополуччя та звільнення", - зазначила міністерка, додавши, що Міністерство закордонних справ і торгівлі продовжує надавати консульську підтримку родині 33-річного Дженкінса.