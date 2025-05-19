Інтерфакс-Україна
Події
09:51 19.05.2025

Австралія не розкриватиме деталей поставок списаних танків Abrams до України, у США висловлюють сумнів щодо їх користі - ЗМІ

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Австралія не розкриватиме деталей поставок списаних танків Abrams до України, у США висловлюють сумнів щодо їх користі - ЗМІ

Завантаження на вантажне судно першого з 49 вживаних танків Abrams виробництва США, що прямують до України з Австралії, вже відбулося, повідомляє ABC News у понеділок вранці з посиланням на власні джерела.

"ABC підтвердила, що процес завантаження першої з 49 машин на вантажне судно розпочався нещодавно, але уряд не обговорюватиме їхнє поточне місцезнаходження або очікувану дату прибуття до Європи з міркувань безпеки", - йдеться в повідомлення.

При цьому відзначається, що попри те, що США схвалили цю поставку, американські чиновники залишилися в приватному порядку розчарованими цією домовленістю, сумнаючись, наскільки корисними ці танки будуть на полі бою.

"Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків "Абрамс" буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх підтримувати", – сказав один американський чиновник ABC на умовах анонімності.

Минулого місяця чиновник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують певні побоювання, що відправка великих танків до України – не найкращий спосіб надання військової допомоги. "Ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини. Дах танка – найслабше місце "Абрамса", і це війна безпілотників", – сказав він.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес у понеділок відмовився повідомити, чи висловлювали американські чиновники будь-які занепокоєння щодо пожертвування.

У квітні речник Міністерства оборони повідомив ABC, що Австралія "продовжує дотримуватися мети щодо постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 продовжується". "Міністерство оборони продовжує співпрацювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей щодо дарування, включаючи доставку та підтримку", – додав речник.

Виданні відзначає, що у 2024 році австралійський уряд Ентоні Альбанезе також зіткнувся з широкою критикою за те, що не погодився на запит України про передачу австралійського парку списаних сучасних гелікоптерів Taipan, експлуатація та обслуговування яких, за наполяганням Міністерства оборони, були б занадто складними для України.

Як повідомлялося, під час зустрічі в Римі в неділю президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе оборонну підтримку і повідомив, що парк уживаних машин M1A1 Abrams уже прямує до України, а загальна сума наданої допомоги становить $1,5 млрд.

Теги: #австралiя #abrams

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