Інтерфакс-Україна
Події
13:24 19.07.2025

Першу партію танків М1А1 Abrams поставлено в Україну

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Першу партію танків М1А1 Abrams поставлено в Україну
Фото: Australian Army

Уряд Австралії повідомив, що більша частина з 49 танків M1A1 Abrams, у рамках пакета військової допомоги на суму близько $160 млн, уже надійшла в Україну, решту буде доставлено найближчими місяцями.

"Уряд прем'єра Ентоні Албаніза продовжує твердо підтримувати Україну через передачу першої партії танків M1A1 Abrams збройним силам України", - наголошується в заяві на сайті Міноборони.

У Міноборони нагадали, що загалом зобов'язалися забезпечити Україну 49 танками M1A1 Abrams.

Водночас у відомстві не уточнили, скільки загалом танків наразі передали Києву. У міністерстві, однак, зазначили, що більша частина обіцяних танків уже прибула, і завершальний транш допомоги доставлять у майбутні місяці.

Вартість цього пакета допомоги - 245 млн австралійських доларів. Загалом Канберра з 2022 року надала військової допомоги Україні на 1,5 млрд австралійських доларів.

У серпні австралійські військові направлять до Європи літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing 737 AEW&C для захисту маршруту постачання Києва військовими вантажами.

Теги: #україна #abrams #австралія

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