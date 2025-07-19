Першу партію танків М1А1 Abrams поставлено в Україну

Фото: Australian Army

Уряд Австралії повідомив, що більша частина з 49 танків M1A1 Abrams, у рамках пакета військової допомоги на суму близько $160 млн, уже надійшла в Україну, решту буде доставлено найближчими місяцями.

"Уряд прем'єра Ентоні Албаніза продовжує твердо підтримувати Україну через передачу першої партії танків M1A1 Abrams збройним силам України", - наголошується в заяві на сайті Міноборони.

У Міноборони нагадали, що загалом зобов'язалися забезпечити Україну 49 танками M1A1 Abrams.

Водночас у відомстві не уточнили, скільки загалом танків наразі передали Києву. У міністерстві, однак, зазначили, що більша частина обіцяних танків уже прибула, і завершальний транш допомоги доставлять у майбутні місяці.

Вартість цього пакета допомоги - 245 млн австралійських доларів. Загалом Канберра з 2022 року надала військової допомоги Україні на 1,5 млрд австралійських доларів.

У серпні австралійські військові направлять до Європи літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing 737 AEW&C для захисту маршруту постачання Києва військовими вантажами.