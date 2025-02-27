Події

18:28 27.02.2025

Австралійська Minderoo Foundation оголосила про виділення $3,13 млн допомоги Україні

2 хв читати
Австралійська Minderoo Foundation оголосила про виділення $3,13 млн допомоги Україні

Благодійна організація Minderoo Foundation (Австралія) виділить Україні додаткові $3,13 млн (5 млн AUD), які спрямують на розмінування сільгоспземель біля шкіл, підтримку постраждалих домогосподарств та згуртованість громад.

“Сьогодні ми оголосили, що поглиблюємо наші зобов’язання перед Україною, доповнюючи 20 млн австралійських доларів допомоги додатковим пакетом 5 млн австралійських доларів”, - заявила організація на своїй сторінці в Facebook в четвер.

Зазначається, що додаткове фінансування надається для розширення розмінування сільськогосподарських територій біля шкіл, підтримку домогосподарств, які постраждали від війни, за допомогою мікрофінансування та підприємництва. Крім того, планується спрямувати кошти на посилення розбудови миру та згуртованості громад.

Засновник організації Едрю Форест додав, що для перспективи Україна має можливість використати свої глибокі таланти, величезні природні ресурси та надзвичайну стійкість для потужного економічного відновлення.

“Minderoo збільшить підтримку з розмінування, щоб звільнити забруднені землі для продуктивності сільського господарства, зосередившись на сім’ях, що очолюють жінки, які залишилися вдовами в прифронтових громадах, і зробить школи безпечними для повернення дітей”, - додала засновниця Minderoo Foundation Нікола Форест.

Як повідомлялось, неурядовий Minderoo Foundation з початку війни РФ проти України виділив близько 20 млн австралійських доларів Україні на проєкти з підвищення продовольчої та енергетичної безпеки, а також захисту та розвитку дітей України.

Програма розмінування України, яка проводиться в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), використовує супутникові знімки для картування замінованої території, а потім відправляє спеціалізовані групи для її обстеження та розчищення. Пріоритет у розмінуванні віддають продуктивним сільгоспділянкам, які можна швидко й безпечно відновити.

Теги: #допомога #україна #австралiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 27.02.2025
Рютте після розмови з Трампом: Члени НАТО нададуть Україні ще "мільярди доларів допомоги"

Рютте після розмови з Трампом: Члени НАТО нададуть Україні ще "мільярди доларів допомоги"

18:21 27.02.2025
Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

16:26 27.02.2025
Посол Японії в Україні підтвердив, що Токіо продовжить зусилля зі створення міжнародного компенсаційного механізму

Посол Японії в Україні підтвердив, що Токіо продовжить зусилля зі створення міжнародного компенсаційного механізму

16:04 27.02.2025
Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ

Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ

15:38 27.02.2025
Автоматичне перепризначення виплат на проживання для переселенців відбудеться з 1 березня

Автоматичне перепризначення виплат на проживання для переселенців відбудеться з 1 березня

12:20 27.02.2025
Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

11:02 27.02.2025
Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

08:38 27.02.2025
КНДР направила додаткові війська на допомогу Росії - південнокорейська розвідка

КНДР направила додаткові війська на допомогу Росії - південнокорейська розвідка

19:58 26.02.2025
Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

19:40 26.02.2025
Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Трамп продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених

До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних

Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання зі США угоди про копалини

ОСТАННЄ

Трамп продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

МЗС про схвалену резолюцію Радбезу ООН: Не містить якихось вимог до України

Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України

В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

Україні не надходили офіційні звернення США про можливість розгляду «Стамбульських угод» як основи для мирного врегулювання - МЗС

Корпус №19 на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

Дискусії про іноземний контингент в Україні мають включати захист моря та неба, в тому числі патрулюванням союзників, їхніми літаками - МЗС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА