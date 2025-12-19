Австралія передала Україні останню партію з 12 танків Abrams - ЗМІ

Фото: Australian Army

Австралія передала Україні останню партію танків Abrams у межах військової допомоги з 49 танків, повідомило видання ABC.

"Перші 37 танків прибули в липні, а останні 12 — за останні два тижні. (…) Остання партія була відправлена у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п’яти військовослужбовців збройних сил Австралії. Через 55 днів вантаж прибув у Європу", - йдеться в повідомленні ABC на сайті.

Після прибуття танків до Європи їх доставили до засекреченого місця в Польщі, яке ще 16 військовослужбовців Австралії перетворили на тимчасовий ремонтний об’єкт.

За словами журналістів, після перевірки і ремонту танки передали Україні.