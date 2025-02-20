Події

13:04 20.02.2025

Австралія вважає, що війна РФ проти України має бути завершена на умовах Києва

2 хв читати
Австралія вважає, що війна РФ проти України має бути завершена на умовах Києва

Союзник США з безпеки Австралія, яка надала 1,5 мільярда австралійських доларів на підтримку України у війні з Росією, заявила в четвер, що Москва була агресором у конфлікті, і він має бути вирішений на умовах Києва, повідомляє Reuters.

Як відзначає видання, надзвичайні атаки – через день після того, як Трамп заявив, що Україна винна у вторгненні Росії у 2022 році – посилили занепокоєння серед союзників США в Європі, що підхід Трампа до припинення російсько-української війни може піти на користь Москві.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що в результаті війни загинула надзвичайна кількість людей, але мир не може бути укладений на будь-яких умовах.

"Війна в Україні має бути розв’язана на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність порядку, заснованого на правилах, глобального порядку, заснованого на правилах. Ми вітаємо спроби довести це до кінця, але це не може бути будь-яких умовах, це має бути на умовах України, і ми будемо підтримувати Україну в цьому", – сказав Марлз журналістам у четвер.

Консервативна опозиція Австралії також розкритикувала позицію Трампа щодо України.

"Я думаю, що президент Трамп помилився. Думка про те, що президент Зеленський чи український народ розпочав цю битву чи якось вони відповідальні за війну, просто неправильна. Австралія повинна бути сильною та гордою з народом України. Це демократія, і це боротьба за цивілізацію. Володимир Путін – смертоносний диктатор, і ми не повинні поступатися йому ні на дюйм", - заявив у четвер Пітер Даттон, лідер Ліберальної опозиційної партії.

Теги: #війна #австралiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 24.02.2025
За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

08:48 24.02.2025
Голова уряду Іспанії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

Голова уряду Іспанії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

08:31 24.02.2025
Президент Латвії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

Президент Латвії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

08:26 24.02.2025
Президент Литви прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

Президент Литви прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

08:09 24.02.2025
Зеленський подякував українцям за героїзм в треті роковини початку повномасштабної агресії РФ

Зеленський подякував українцям за героїзм в треті роковини початку повномасштабної агресії РФ

08:08 24.02.2025
Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

07:33 24.02.2025
Голови Європейської комісії та Європейської Ради прибули до Києва

Голови Європейської комісії та Європейської Ради прибули до Києва

07:19 24.02.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

07:12 24.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

03:58 24.02.2025
Спецпосланник Трампа висловив оптимізм щодо швидкого припинення війни в Україні

Спецпосланник Трампа висловив оптимізм щодо швидкого припинення війни в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра

Італія долучиться до відбудови енергетики України - віцепрем'єр

Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

Уряд Ісландії прийняв рішення про подвоєння оборонної підтримки України у 2025р – прем'єрка

Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної

ОСТАННЄ

Джонсон вважає, що нинішня політика США "суперечить курсу на підтримку України" – ЗМІ

Трамп розглядає можливість ліквідації бази в Александруполісі

Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра

Італія долучиться до відбудови енергетики України - віцепрем'єр

РФ за три роки завдала понад 30 ударів по енергосистемі та окупувала 18 ГВт генерації - Галущенко

Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

ЄС заборонив транзакції з шістьма аеропортами РФ, портами Астрахані, Махачкали, Усть-Луги, Приморська, Новоросійська

Уряд Ісландії прийняв рішення про подвоєння оборонної підтримки України у 2025р – прем'єрка

Кличко: Є можливість частково зняти обмеження руху Південним мостом

Мерц допустив можливість створення європейської оборонної структури як альтернативи НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА