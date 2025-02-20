Австралія вважає, що війна РФ проти України має бути завершена на умовах Києва

Союзник США з безпеки Австралія, яка надала 1,5 мільярда австралійських доларів на підтримку України у війні з Росією, заявила в четвер, що Москва була агресором у конфлікті, і він має бути вирішений на умовах Києва, повідомляє Reuters.

Як відзначає видання, надзвичайні атаки – через день після того, як Трамп заявив, що Україна винна у вторгненні Росії у 2022 році – посилили занепокоєння серед союзників США в Європі, що підхід Трампа до припинення російсько-української війни може піти на користь Москві.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що в результаті війни загинула надзвичайна кількість людей, але мир не може бути укладений на будь-яких умовах.

"Війна в Україні має бути розв’язана на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність порядку, заснованого на правилах, глобального порядку, заснованого на правилах. Ми вітаємо спроби довести це до кінця, але це не може бути будь-яких умовах, це має бути на умовах України, і ми будемо підтримувати Україну в цьому", – сказав Марлз журналістам у четвер.

Консервативна опозиція Австралії також розкритикувала позицію Трампа щодо України.

"Я думаю, що президент Трамп помилився. Думка про те, що президент Зеленський чи український народ розпочав цю битву чи якось вони відповідальні за війну, просто неправильна. Австралія повинна бути сильною та гордою з народом України. Це демократія, і це боротьба за цивілізацію. Володимир Путін – смертоносний диктатор, і ми не повинні поступатися йому ні на дюйм", - заявив у четвер Пітер Даттон, лідер Ліберальної опозиційної партії.