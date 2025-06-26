Австралія запровадила санкції проти 37 громадян і семи компаній РФ

Фото: Unsplash

Австралія розширила санкційний список щодо РФ, додавши до нього 37 фізичних і сім юридичних осіб РФ.

"37 фізичних і сім юридичних осіб було додано до зведеного списку", - повідомляють на сайті МЗС Австралії.

Зазначається, що стосовно цих осіб запроваджено фінансові санкції, а також заборони на поїздки.

Згідно з оновленим списком, опублікованим на сайті уряду Австралії, під санкції потрапили члени ради директорів "Совкомфлота", "Газпром нафти", "Газпромбанка", а також глава Татарстану Рустам Мінніханов і гендиректор "РусГідро" Віктор Хмарін.

Крім того, під санкції підпали співак Shaman (Ярослав Дронов - ІФ-У), спортсменка і телеведуча Марія Кисельова, творець проєкту Life і гендиректор видавничого дому News Media Арам Габрелянов, актор В'ячеслав Манучаров, заступник генерального директора Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Антон Златопольський, генеральний директор АНО "Інститут розвитку інтернету" (ІРІ) Олексій Гореславський.

Серед компаній, щодо яких запроваджено санкції, - страхова компанія "Согласіє", АТ "Мікрон", виробник процесорів "Байкал електронікс", ТОВ "Мінатек" та ін.

Як зазначено в пресрелізі на сайті австралійського МЗС, санкції запроваджено за дії Росії в Україні.

Глава МЗС Австралії Пенні Вонг, коментуючи нові санкції, зазначила, що ці обмеження "відображають наше тісне співробітництво з найважливішими партнерами з НАТО, зокрема Великою Британією, Канадою та ЄС".

За її словами, від початку російської агресії в Україні Австралія запровадила загалом санкції щодо більш ніж 1,5 тис. фізосіб і юросіб.