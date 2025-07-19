Інтерфакс-Україна
Події
06:56 19.07.2025

Австралія поставила Україні танки M1A1 Abrams у рамках пакету допомоги на 160 млн доларів - ЗМІ

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Уряд Австралії повідомив у суботу про постачання Україні танків M1A1 Abrams у рамках пакету військової допомоги на суму приблизно 160 млн доларів США, спрямованого на посилення обороноздатності країни в умовах триваючої війни з Росією, повідомляє Reuters.

За даними австралійського міністерства оборони, більша частина з 49 танків вже надійшла в Україну, решта буде доставлена в найближчі місяці. Міністр оборони Річард Марлз заявив: "Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії".

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-delivers-abrams-tanks-ukraine-war-with-russia-2025-07-19/

Теги: #поставка #abrams #австралія

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