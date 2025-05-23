Інтерфакс-Україна
Події
11:25 23.05.2025

Сильні зливи спричинили повені на сході Австралії, загинуло четверо людей

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Щонайменше четверо людей стали жертвами руйнівних повеней, що почалися на сході Австралії через інтенсивні зливи, які призвели до випадання за три дні піврічної норми опадів, повідомляють західні ЗМІ.

Зокрема, постраждали райони Хантер і Мід-Норт-Коуст у штаті Новий Південний Уельс, де від дощів річки вийшли з берегів. За даними екстрених служб, відрізаними стихією залишаються приблизно 50 тис. осіб.

Напередодні грозовий фронт змістився південніше в бік Сіднея. Через підтоплення залізничних колій виникли перебої в роботі приміських електричок і ліній, що ведуть до сіднейського аеропорту. Влада також попередила, що вода, яка прибуває, загрожує перелитися через греблю у Варрагамбе, яка забезпечує на 80% водопостачання Сіднея.

За даними метеорологів, у деяких районах спостерігалися рекордні показники підйому води.

У п'ятницю вранці вода почала спадати, рятувальні команди готуються до масштабної операції з розбирання завалів. В екстрених службах закликали не послаблювати пильність, оскільки у воді можуть залишатися змії, хижі тварини, забруднювальні речовини; також небезпеку можуть становити пошкоджені елементи електропостачання.

Теги: #злива #австралiя #повені

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