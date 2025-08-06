Інтерфакс-Україна
Події
14:36 06.08.2025

У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

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У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

Через зливу у Києві за короткий час у центральних районах міста випала півмісячна норма опадів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо.", - йдеться в повідомленні. За даними міськадміністрації, підрозділи "Київської служби порятунку" та "Київзеленбуду" ліквідовують наслідки негоди, зокрема, прибирають повалені дерева", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

В КМДА попереджають, що через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", - наголосили у КМДА.

Теги: #центр #київ #злива

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