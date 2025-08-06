У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

Через зливу у Києві за короткий час у центральних районах міста випала півмісячна норма опадів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо.", - йдеться в повідомленні. За даними міськадміністрації, підрозділи "Київської служби порятунку" та "Київзеленбуду" ліквідовують наслідки негоди, зокрема, прибирають повалені дерева", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

В КМДА попереджають, що через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", - наголосили у КМДА.