Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Солом’янський районний суд м. Києва визнав винним військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), і засудив його до 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, встановлено, що у жовтні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України, "добровільно вступив до лав збройних сил держави-агресора, склав військову присягу та був призначений на посаду стрільця".

Надалі його було переміщено до підрозділу, що дислокувався поблизу населеного пункту у Луганській області, де він отримав озброєння та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

Під час одного з боїв у грудні 2024 року засуджений здійснював збройний наступ у складі підрозділу зс рф проти українських військовослужбовців.

Як зазначає пресслужба Спеціалізованої прокуратури, після вироку суду "у подальшому обвинувачений був включений уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений".