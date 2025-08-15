Інтерфакс-Україна
Події
15:02 15.08.2025

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

1 хв читати
Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Солом’янський районний суд м. Києва визнав винним військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), і засудив його до 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, встановлено, що у жовтні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України, "добровільно вступив до лав збройних сил держави-агресора, склав військову присягу та був призначений на посаду стрільця".

Надалі його було переміщено до підрозділу, що дислокувався поблизу населеного пункту у Луганській області, де він отримав озброєння та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

Під час одного з боїв у грудні 2024 року засуджений здійснював збройний наступ у складі підрозділу зс рф проти українських військовослужбовців.

Як зазначає пресслужба Спеціалізованої прокуратури, після вироку суду "у подальшому обвинувачений був включений уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений".

Теги: #зрадник #військовополонений #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 14.08.2025
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

12:51 13.08.2025
ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

13:31 19.07.2025
До 15 років в’язниці засуджено жінку за створення порнографії з малолітньою донькою і заробітку на цьому

До 15 років в’язниці засуджено жінку за створення порнографії з малолітньою донькою і заробітку на цьому

14:18 18.07.2025
Житель Полтавщини, який за завданням ворога підірвав автівку з прокурором, отримав 15 років ув’язнення

Житель Полтавщини, який за завданням ворога підірвав автівку з прокурором, отримав 15 років ув’язнення

15:55 16.07.2025
Окупанта заочно засуджено до 12 років ув’язнення за утримання у заручниках понад 360 цивільних у Ягідному - СБУ

Окупанта заочно засуджено до 12 років ув’язнення за утримання у заручниках понад 360 цивільних у Ягідному - СБУ

18:38 11.07.2025
Апеляція залишила без змін вирок екс-заступнику голови Тернопільської ОВА – 8 років тюрми

Апеляція залишила без змін вирок екс-заступнику голови Тернопільської ОВА – 8 років тюрми

09:37 04.07.2025
Суд призначив 5 років позбавлення волі командиру частини, який закупив неякісні шоломи

Суд призначив 5 років позбавлення волі командиру частини, який закупив неякісні шоломи

13:22 25.06.2025
СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

18:07 19.06.2025
Директор федеральної служби виконання покарань РФ отримав 10 років тюрми заочно за створення катівень на Херсонщині

Директор федеральної служби виконання покарань РФ отримав 10 років тюрми заочно за створення катівень на Херсонщині

12:18 18.06.2025
Зрадник, який шпигував за українськими військовими у Запоріжжі, проведе за ґратами 15 років

Зрадник, який шпигував за українськими військовими у Запоріжжі, проведе за ґратами 15 років

ВАЖЛИВЕ

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

Макрон і Зеленський домовилися зустрітися після саміту на Алясці - ЗМІ

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

Катарська QTerminals уклала меморандум з Україною щодо відновлення концесії порту "Ольвія" з умовами форс-мажору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА