Інтерфакс-Україна
Події
15:15 31.01.2025

Понад 2 тис. киян пройшли в січні оцінювання повсякденного функціонування особи

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З початку року понад 2,2 тис. мешканців столиці пройшли оцінювання повсякденного функціонування особи, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Із 1 січня оцінювання повсякденного функціонування особи вже пройшли понад 2 200 мешканців столиці", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

КМДА нагадує, що з 2025 року в Україні впроваджено реформу МСЕК. Так, замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів приймають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування.

"Наразі створено 76 експертних команд у 15 комунальних медичних закладах столиці з різних профілів. Керівники медичних установ доклали максимум зусиль, щоб створити максимально зручний, комфортний і безбар’єрний простір для людей з інвалідністю – там, куди їх запрошують на засідання з оцінювання повсякденного функціонування", – наводяться в повідомленні слова директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

Зазначається, що до складу експертних команд входять лікарі-практики різних спеціальностей. Справу кожного пацієнта фахівці розглядають індивідуально. Лікарі використовують Міжнародну класифікацію хвороб (МКХ) для точного визначення діагнозу та порушень функціонування. Експертні команди оцінюють стан здоров’я людини, ухвалюють рішення про встановлення або невстановлення інвалідності, продовження тимчасової непрацездатності тощо. А також розробляють рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Під час розгляду справи пацієнт має право (крім заочної форми розгляду) самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання, а також залучити уповноваженого представника, подавши відповідну заяву лікарю, який формує направлення на оцінювання.

Теги: #київ #особа #функціонування

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