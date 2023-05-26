Очільник МВС: Загиблий унаслідок ДТП у Києві нацгвардієць був солдатом строкової служби

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив співчуття рідним і близьким військовослужбовця Національної гвардії України, який загинув унаслідок ДТП на блокпості в Києві в ніч на п'ятницю, 26 травня.

"Вадим Бондаренко. 23 роки. Строковик Національної гвардії України. До початку повномасштабного вторгнення проходив строкову службу в Черкасах. Невдовзі був переведений до Києва. З початком активних бойових дій рвався на передову. Але підрозділ Вадима виконував важливі завдання у столиці. Він був потрібен тут. Сьогодні Вадима не стало. Нацгвардієць загинув під час служби внаслідок трагічної ДТП на блокпості", - написав Клименко у фейсбуці.

Він зазначив, що у загиблого військовослужбовця залишилася дружина і троє дітей, а його батько і брат несуть службу на передовій.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким. Трагедію розслідує Державне бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю на блокпості в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, унаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю затримано в порядку ст. 208, 482 КПК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.