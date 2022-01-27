Унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна

Серед загиблих унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі – четверо військовослужбовців та одна жінка – цивільна, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення", - зазначається в уточненому повідомленні.

Як повідомлялося, військовослужбовець термінової служби відкрив вогонь 27 січня о 3:40, після чого зі зброєю втік. Встановлено, що зловмисник – Артемій Рябчук, уродженець Ізмаїлу на Одещині, 2001 року народження.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введено поліцейську спецоперацію. На пошуки підозрюваного залучено всі служби поліції.