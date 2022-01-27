Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Слідство розглядає кілька версій стрілянини військовослужбовця Артемія Рябчука на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного, повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Слідство розглядає кілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли спричинити зазначений злочин. Інформацію про бійку, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряють слідчі ДБР", - сказала на брифінгу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у Києві у четвер.

"Наразі проводиться допит (підозрюваного). Мотиви з'ясовують", - додала вона.

Також Сапьян повідомила, що співробітники ДБР проведуть слідчі дії, які дадуть змогу встановити, чи перебував Рябчук у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. "У найкоротші терміни буде призначено експертизу щодо психічного стану громадянина Рябчука", - наголосила вона.

Радниця з комунікацій ДБР також зазначила, що під час затримання у військовослужбовця вилучено особисті речі, які можуть містити сліди скоєння злочину: кров, продукти пострілу, а також зброю та гільзи.

За словами Сапьян, слідчі повідомили Рябчуку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство), ч. 3 ст. 408 КК України (дезертирство), ч. 3 ст. 410 КК України (привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, боєприпасів).

Говорячи про те, який запобіжний захід проситиме слідство для підозрюваного, Сапьян сказала: "Тримання під вартою без альтернативи".

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Також ДБР відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії.